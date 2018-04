Neuer Dorfplatz für Woppendorf

28.04.2018, 06:41 Uhr

Der Hannersdorfer Ortsteil Woppendorf bekam einen modernen neugestalteten Dorfplatz als Treffpunkt für die Bevölkerung.

WOPPENDORF (ms). Der Hannersdorfer Ortsteil hat in den letzten Monaten einen neuen Kommunikationsplatz erhalten.Der neugestaltete Dorfplatz in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses und der "Mülikammerl-Bar", wo es kleinere Veranstaltungen der Feuerwehr gibt, soll zum Treffpunkt für die Ortsbevölkerung werden. "Die Planungen haben für dieses Projekt bereits 2015 begonnen, die Baumaßnahmen dann 2016. Die Fertigstellung erfolgt 2018. Der Großteil ist bereits abgeschlossen, es sind noch ein paar Detailarbeiten im Gange. Der Brunnen ist noch nicht ganz fertig und die Grünanlagen sind im Wachsen", berichtet Bgm. Gerhard Klepits.

Kommunikationszentrum auf Brückenwaage



Sitzgelegenheiten geschaffen

Gelungenes Projekt

Eröffnung am 1. September

Auf der ehemaligen Brückenwaage, die die Woppendorfer Landwirte früher zum Abwägen von Frucht und Lebensmitteln nutzten, entstand ein neuer Kommunikationsplatz."Die Brückenwaage wurde zugeschüttet und betoniert. Der Platz wird als Laube überdacht. Dazu wurden Uhudlertrauben gesetzt. Hier können die Leute zusammensitzen, Kartenspielen und selbstgemachte Salzstangerl oder Grammelpogatscherln in gemütlicher Runde genießen", berichtet Bgm. Gerhard Klepits. Dazu werden noch ein Tisch und Bänke organisiert.Dort, wo früher lediglich eine Ausfahrt von der ehemaligen Brückenwaage für die Landwirte war, befindet sich heute eine dreistufige Sitzgelegenheit, wo die Woppendorfer "Bankerlsitzen" können. "Das werden wir schon nutzen", meint eine der Woppendorfer Damen beim Probesitzen. Das Steinkreuz wurde bei der Neugestaltung ebenfalls miteingebunden."Das Gemeindehaus erhielt einen neuen Verputz und das Dach wurde neu eingedeckt. Das Gebäude bekam neue Türen und Fenster und auch der Außenbereich wurde neu gestaltet. Im Innenbereich bleibt der Kühlraum für Fleischwaren bestehen", so der Bürgermeister.Die letzten Arbeiten im Außenbereich sind derzeit noch im Gange. Der Brunnen steht kurz vor der Fertigstellung. Die Bepflanzung ist bereits erledigt, es wird aber noch dauern, bis die Grünflächen soweit angewachsen sind. Die ersten Blumen blühen bereits. Die Pflasterarbeiten sind ebenfalls großteils vollendet. "Es wird am Ende sehr schön sein", freut sich Klepits.Insgesamt soll der neugestaltete Platz zum Kommunikationsort werden. "Im Juli gibt es wieder einen Dämmerschoppen beim Feuerwehrhaus. Dieser wird heuer bereits auf den neuen Dorfplatz ausgeweitet", ist Bgm. Gerhard Klepits überzeugt. Die Investitionen für dieses Projekt belaufen sich auf rund 160.000 Euro.Auch OV Erich Weber freut sich über das gelungene Projekt: "Es war uns ein Anliegen, hier etwas Neues zu schaffen. Die Ortsbevölkerung hat nun auch einen schönen Treffpunkt. Die Umsetzung war natürlich ein großer finanzieller Brocken, der sich aber gelohnt hat."Die offizielle Eröffnung des neuen Dorfplatzes ist für 1. September geplant. "Es wird eine Feier geben, Details sind aber noch nicht fixiert", so Klepits.