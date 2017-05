Neuer Helm für den "Helden von Großpetersdorf" Florian Wagner

08.05.2017, 07:45 Uhr

Der 17-jährige Kohfidischer Feuerwehrmann leistete beim tragischen Busunfall am 28.4. Großartiges.

KOHFIDISCH. Der erst 17-jährige Feuerwehrmann Florian Wagner aus Kohfidisch saß am 28. April in jenem Bus, der bei Großpetersdorf mit dem Kranwagen kollidierte. Er reagierte vorbildlich und leitete verschiedene Hilfsmaßnahmen in die Wege - u.a. schaffte er es die Bustüren zu öffnen, um Leute hinauszubringen. Danach unterstützte er auch die Einsatzkräfte.Nun erhielt der "Held von Großpetersdorf" einen neuen Feuerwehrhelm der Marke "Herostitan", dem modernsten Feuerwehrhelm, den es am Markt gibt. Überreicht wurde er vom Nah & Frisch Markt Gebhard Baumann, burgenländischer Vertragspartner von Rosenbauer, dem weltweit größten Feuerwehrausstatter und ABI Alexander Wagner.