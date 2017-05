Neues Leitbild und viel Aktivitäten in der Volksschule Markt Neuhodis

02.05.2017, 00:00 Uhr

Naturparkschule und neue Medien

www.vs-marktneuhodis.at ) verfügt die Volksschule auch über eine Facebookseite und einen Youtube-Account.Die Schule wurde nach einem Evaluierungsgespräch auch wieder als Naturparkschule zertifiziert. "Die Arbeit unseres Teams wurde mit größter Zufriedenheit zur Kenntnis genommen und uns auch weiterhin das Vertrauen augesprochen, als Naturparkschule Markt Neuhodis unsere Arbeit fortzusetzen. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Vertrauen und werden auch in Zukunft alles daran setzen, die Ziele und Richtlinien einer Naturparkschule einzuhalten und mit größter Zufriedenheit umzusetzen", erklärt Dir. Michael Kleinrath.Stolz ist man auch, dass die Volksschule Markt Neuhodis aufgrund des Einsatzes "Neuer Medien" (Computer im Unterricht - eLearning) im Unterricht und aufgrund ausgearbeiteter Konzepte zur Umsetzung von Möglichkeiten, den Computer und seine vielen Aspekte im Unterricht zu nutzen, als Expert Schule ausgezeichnet wurde.

Neues Schulleitbild

„Lange Zeit wurde die Volksschule Markt Neuhodis als solche geführt, ehe sich die Möglichkeit zur Zertifizierung als Naturparkschule ergab. Hierbei wurden kurz-, mittel- und langfristige Ziele formuliert, um den verschiedenen Richtlinien einer Naturparkschule zu entsprechen. Mittlerweile bedarf es aber einer Adaptierung dieser Ziele, um den Anschluss an die verschiedenen neuen Gegebenheiten nicht zu verpassen und um diese in den Schulalltag integrieren zu können", so Kleinrath.Somit wurde ein neues Schulleitbild erstellt, das verschiedenen neuen Impulsen und auch Reformen mehr Spielraum ermöglicht. "Neben der Naturparkschule sind die ständige und wissenschaftlich fundierte Schulentwicklung, tägliche Turn- und Bewegungseinheit, schülerzentrierter Unterricht, Fremdsprachen und das Lernen mit "Neuen Medien" wesentliche Säulen im neuen Leitbild", fasst der Direktor zusammen.