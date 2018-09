Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg in Stadtschlaining

06.09.2018, 12:42 Uhr

Besuch anlässlich des "Europäischen Tages der jüdischen Kultur".

Gemeinsame Lesung

STADTSCHLAINING. Am Sonntag, den 2. September 2018, begrüßten das Concentrum, der Tourismusverein „Verein Zukunft Schlaining“ und das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ASPR) den Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg in der Burg Schlaining.Es gab eine Lesung bzw. Diskussion zum Thema „Auf das Leben! Witz und Weisheiteneines Oberrabbiners“. Walter Reiss führte durch die Veranstaltung, Laura Divosch sorgte mit der Klarinette für den passenden Rahmen.Über 150 Interessierte nahmen daran teil und konnten gleichzeitig die neue Sonderausstellung zum Thema „Von der Erfahrung des Krieges zur Praxis des Friedens“ besuchen. Dieser ist auch ein Teil der Geschichte der Juden in Schlaining gewidmet.

Für alle Lebenslagen

Im Judentum ist der Rabbiner für alle Lebenslagen zuständig. Gibt es Streit in der Ehe, Probleme im Job, Streitereien mit dem Nachbarn, gehen gläubige Jüdinnen und Juden damit zum Rabbi. Weisheit, Witz und Glaube liegen im Judentum nahe beieinander.