ORF-Frühstücksfernsehen "Guten Morgen Österreich" macht in Pinkafeld Station

12.05.2017, 13:43 Uhr

Das ORF-Frühstücksfernsehen tourt in der Zeit von 22. bis zum 26. Mai durch das Burgenland. Neben Kukmirn, Bad Tatzmanndorf und Podersdorf macht "Guten Morgen Österreich" am 23. Mai auch in Pinkafeld Station.

Eva Pölzl und Martin Ganster moderieren

ORF als Spätstarter in Sachen Frühstücksfernsehen

Eva Pölzl, neben Lukas Schweighofer, eine der beiden Hauptmoderatoren wird im Burgenland von ihrem Kollegen Martin Ganster unterstützt. Der gebürtige Wiener arbeitet seit 2007 im Burgenland und ist den Zusehern vor allem als "Burgenland heute"-Moderator bekannt.Der ORF erwies sich in Sachen Frühstücksfernsehen als Spätstarter. Dies bezieht sich aber nicht auf die Tageszeit (von 6 bis 9 Uhr) an der dieses Fernsehereignis stattfindet. Gemeint ist damit der Zeitpunkt an dem sich der ORF für dieses Programmsegment zu interessieren begann. Während nämlich Puls 4 („Café Puls“) schon seit 2004 und Servus TV („Servus am Morgen“) seit 2013 den Österreichern das Aufstehen erleichtern, ging die ORF-Sendung erst 2016 "on Air".