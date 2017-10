Orthopädische Ordination in Oberwart eröffnet

09.10.2017, 11:56 Uhr

Moderne Räumlichkeiten

Erfahrener Arzt



Die moderne Ausstattung umfasst unter anderem Sonografie inklusive Rheumadiagnostik, physikalische Therapie und hochenergetische Stoßwellen-Therapie. Bedarfsweise können Infiltrationen, Punktionen, Akupunktur und manuelle Medizin zum Einsatz kommen.Die Unger Immobilien GmbH freut sich, als Vermieter die Räumlichkeiten für dieses wichtige fachärztliche Angebot in Oberwart zur Verfügung stellen zu können.Auf 150 m² wurde eine moderne und lichtdurchflutete Ordination geschaffen. Baumeister Gerald Krautsack zeichnete für die Architektur, das gesamte Baumanagement und die Abwicklung der Bauarbeiten verantwortlich.„Nach vielen Jahren sowohl an den orthopädischen Abteilungen Zicksee, Wiener Neustadt und Neunkirchen als auch in meiner Wahlarztpraxis in Oberpullendorf freue ich mich immer noch täglich an der Vielfalt meines Faches und den zahlreichen Behandlungsmöglichkeiten, sowohl im operativen als auch konservativen Bereich", so Dr. Nikolaus Hütter.Im Rahmen seiner neuen Aufgabe als niedergelassener Facharzt mit allen Kassen möchte er mit seinen orthopädischen Kenntnissen und Fertigkeiten möglichst vielen Patienten im Raum Oberwart und Umgebung gut und langfristig helfen.