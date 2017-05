03.05.2017, 09:30 Uhr

31-jähriger Mann wurde bei Verkehrskontrolle entlarvt.

Mann geständig

PINKAFELD. Am 2. Mai 2017, gegen 16:30 Uhr, wurde im Zuge von Geschwindigkeitsmessungen, ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart in Pinkafeld einer Verkehrskontrolle unterzogen.Im Zuge dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass das am Mofa angebrachte Kennzeichen, in der Zeit von 29.9.2016 bis 3.10.2016, von einem geparkten Mofa in Oberwart gestohlen wurde.Der Mann zeigte sich geständig das Kennzeichen gestohlen und in weiterer Folge an einem nicht zum Verkehr zugelassenen Mofa verwendet zu haben. Er wird der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.