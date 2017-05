Pinkafelder Tischlereitechniker gestalteten Klassenzimmer neu

12.05.2017, 08:01 Uhr

Die 4. Klasse der Tischlereitechniker an der Landesberufsschule Pinkafeld gestaltete den Klassenraum innovativ um.

Eigene Ideen einbringen

PINKAFELD. In der Abschlussklasse der Tischlereitechniker an der Landesberufsschule Pinkafeld wurde Projektarbeit groß geschrieben.In diesem Sinne haben die Tischlerlehrlinge die Neugestaltung ihres Klassenraumes konzipiert und alle Arbeiten selbständig, fokussiert und mit Begeisterung am Tischlerberuf umgesetzt.Insgesamt eine Schülerin und zehn Schüler überzeugten durch engagierte Leistungen und Motivation, denn auf diese Weise konnten sie mit eigenen Ideen und Gestaltungsvorschlägen die Berufsschule mitgestalten, selbst Hand anlegen und dementsprechend berufliche Erfahrung sammeln, da alle erforderlichen Schritte von der Planung bis zur Endmontage tatsächlich praktisch umgesetzt wurden.„Um alle diese Aufgaben erfüllen zu können, bedurfte es einer intensiven Vorbereitung, Planung und Teamarbeit, welche sich schließlich in der Qualität des Ergebnisses widerspiegelte!“, so Roland Fischer, der von Seiten des Lehrerteams das Projekt betreute.