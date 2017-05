Regionauten-Beiträge verfassen ist für Mike Rodach das Größte – #einfachnäherdran

09.05.2017, 00:30 Uhr

Im Bezirk Oberwart unterwegs sein, Leute treffen und alles mit Stift und Kamera festhalten, was interessiert: Dabei ist Mike Rodach voll in seinem Element. Nur selten ist er ohne Kappe, Haube oder Sonnenbrille anzutreffen.

Michael RodachAugust 2014Oberwart, Burgenland"Regionaut zu sein heißt für mich, bekannt zu sein."Mike Rodach hat viele Interessen, die er in einem Hobby vereinen kann: nämlich Regionaut (Leserreporter) zu sein. Angefangen hat alles mit einem Fußball-Match im Informstadion Oberwart gegen Pinkafeld. "Ich bin über Facebook auf einen Sportbeitrag der Bezirksblätter gestoßen und fand ihn sehr interessant. Ich bin selbst gerne auf sportlichen Veranstaltungen unterwegs und da dachte ich, ich könnte doch eigentlich auch darüber schreiben." Mittlerweile berichtet der begeisterte Leser neben Sportveranstaltungen auch über kulturelle Veranstaltungen und eben alles, was in Oberwart so passiert. "Es ist einfach toll, wenn meine Berichte von den Menschen gelesen werden, wenn mich die Leute überall erkennen und vor allem, wenn meine Berichte in den Bezirksblättern Oberwart abgedruckt werde."

Der 21-jährige Oberwarter ist eher von schüchterner Natur. Doch in den letzten zweieinhalb Jahren hat er eine erstaunliche Wandlung vollzogen, was man an seinen Bezirksblätter-Beiträgen deutlich nachverfolgen kann. Fotografierte er anfangs nur aus versteckten Winkeln heraus, so sind heute Selfies seine Spezialität. Ob Bürgermeister Georg Rosner oder LAbg. Christian Drobits, sie kennen ihn alle. "Mein bisheriger Höhepunkt war es, Regionaut des Jahres 2015 geworden zu sein. Das war für mich das Größte! Natürlich wollte ich den Titel 2016 verteidigen, schaffte es aber 'nur' auf Platz 3." Seit der angehende Maschinenbauer im Dezember 2015 eine neue Kamera bekommen hat, ist er auch fotografisch nicht mehr zu bremsen. So teilt Mike natürlich auch den einen oder anderen Schnappschuss mit der meinbezirk.at-Community.