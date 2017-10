Schülerinnen und Schüler der HBLA Oberwart auf der grünen Insel

11.10.2017, 21:36 Uhr

und derder HBLA Oberwart verbrachten im Oktober eine Woche in. Am Vormittag wurde in entspannter Atmosphäregelernt, am Nachmittag standen interessanteauf dem Programm.undwaren genauso Teil der Sightseeing Tour wie ein Tagesausflug nach, der die Gelegenheit bot, die wunderschöne irische Landschaft zu genießen. Besonders lustig war das „“, wo die Mädchen und Burschen ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen konnten. Mit vielen neuen Eindrücken und dem einstimmigen Tenor, eine tolle und lehrreiche gemeinsame Woche auf der grünen Insel verbracht zu haben, kehrten die Jugendlichen in den Schulalltag zurück.