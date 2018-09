Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Oberwart

15.09.2018, 20:09 Uhr

Ein 70-jähriger Lenker eines Leichtfahrzeuges kam von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt.

OBERWART. Ein 70-jähriger Wiener lenkte am 15. September, gegen 09.40 Uhr, sein vierrädriges Leichtfahrzeug auf der Bundesstraße 50 von Oberwart in Richtung Unterschützen.Bei einem Kreisverkehr nahm er die Ausfahrt auf einen neben der Bundesstraße verlaufenden Feldweg. Laut Angaben des Lenkers musste er infolge eines über den Weg laufenden Tieres sein Kraftfahrzeug auslenken, kam dabei auf das Bankett und fuhr in weiterer Folge über eine ca. acht Meter hohe Böschung in den angrenzenden Wald, wo er gegen einen Baum prallte.Dabei wurde der Mann von seinem Gefährt geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Versorgung durch ein Notarztteam wurde er in ein Krankenhaus gebracht.