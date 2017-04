Sponsoren für Kinderzimmer im SOS Kinderdorf Pinkafeld gefunden

30.04.2017, 08:14 Uhr

Drei Schülerinnen der HLW Sozialmanagement in Graz konnten ihr Sozialprojekt erfolgreich abschließen.

GRAZ/PINKAFELD. Als Schülerinnen der HLW Sozialmanagement Graz wurden Helena Nagl, Johanna Fabsitz und Lisa Gollner beauftragt, ein Projekt im Sozialbereich durchzuführen."Unser Projekt bestand daraus, Sponsoren zu finden, um eine von einem Tischler gefertigte Einrichtung für ein Kinderzimmer im SOS-Kinderdorf Pinkafeld finanzieren zu können. Schließlich besuchten wir das Kinderdorf zweimal, damit wir die Familie, den Kinderdorf-Leiter Marek Zeliska und die anderen Mitwirkenden bei unserem Projekt kennenlernen konnten", berichtet Helena Nagl.

Dank an Sponsoren

Zeliska: „Wir freuen uns immer wieder über das soziale Engagement von jungen Menschen, die unsere Arbeit im SOS-Kinderdorf unterstützen.“"Wir danken dem SOS-Kinderdorf, insbesondere Herrn Zeliska für die tolle Zusammenarbeit und all unseren Sponsoren, der Zapfel Haustechnik GmbH, der Austrotherm GmbH und der Dr. Pfeiler GmbH, die uns finanziell unterstützt haben und so das Projekt möglich gemacht haben!", so die drei HLW-Schülerinnen.