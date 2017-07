Stadtkapelle Oberwart: Sonntagsmusik im Prater

26.07.2017, 13:49 Uhr

Stadtkapelle Oberwart im Wiener Prater.Eingeladendurch das Team von „Prater Wien“ marschierte die Kapelle durch das gesamte Areal, vom Calafati- überden Riesenradplatz zum Rondeau, über die Straße des 1. Mai bis zumAusgangspunkt, dem Restaurant zum Englischen Reiter. Die Begeisterung der Besucher desWurstelpraters war groß, und so konnte die Stadtkapelle nicht nur aufGrund ihrer Musik und der farbenprächtigen Trachten in den Farben desBurgenlands, sondern auch als Botschafter ihrer Heimatstadt Oberwartbeeindrucken.

Kaumhielt man an, um am Stand einen Marsch zu intonieren, sammelte sich auch schon einegroße, begeisternd applaudierende Menschentraube, und Marleen Grof, dieStabführerin, musste nicht nur einmal gemeinsam mit den meist ausländischenGästen für ein Foto posieren. – Es galt also auch für die Stadtkapelle Oberwartan diesem Sonntag das sogenannte Praterprinzip: „Hier vergehen die Stunden wie im Flug - Spaß habenund genießen“.