Steinamangererstraße Oberwart: Einkaufsmeile und Wohngebiet

24.07.2017, 12:52 Uhr

Die Steinamangererstraße in Oberwart führt vom Hauptplatz bis zum Gewerbegebiet Unterwart.

OBERWART (kv). Das Besondere dieses Straßenzuges ist vor allem die bunte Vielfalt. Gewerbe und Privathäuser gehen fließend ineinander über.Am Anfang der Straße befinden sich fast ausschließlich Geschäftsgebäude sowie auch die römisch-katholische Kirche. Richtung Süden entdeckt man immer mehr Einfamilienhäuser, aber auch der Wohnungsbau boomt. In der Hammerwerkgasse baut die "Neue Eisenstädter Siedlungsgesellschaft" Reihenhäuser, die bis Ende des Jahres fertiggestellt sein sollen. Weitere Projekte sind in Planung.

Belebung der Innenstadt

Guten Appetit

Internationales Unternehmen

Längste Straße der Stadt

Die Steinamangererstraße

Auch die zwei Einkaufszentren tragen zur Belebung der Innenstadt bei. Die Helvetia Passage beherbergt heute wieder acht Geschäfte der unterschiedlichsten Branchen und verfügt über eine großzüge Parkfläche. Und es werden weitere folgen. Auch im Stop Shop tut sich immer etwas. Erst kürzlich kamen zwei neue Geschäfte hinzu. Aus dem angrenzenden Tool Park wurde der Heimwerkermarkt Let's do it.Da Einkaufen bekanntlich hungrig macht, lässt man auch hier die Menschen nicht im Stich. Man hat die freie Auswahl zwischen der bodenständigen regionalen Küche, italienisch/griechischen Köstlichkeiten, asiatischen Spezialitäten oder köstlichem Kaffee und frischem Gebäck oder Kuchen. Nach wie vor dringend gesucht wird ein Mieter für das Lokal in der Helvetia Passage. "Egal ob Bäckerei, Bistro, Kaffee oder Gasthaus, das würde die Passage noch mehr aufwerten", sagt Inhaber Heinz Koch.Die Steinamangererstraße ist auch der Firmensitz der Unger Steel Group, eine international agierende Unternehmensgruppe mit mehr als 20 Niederlassungen. Der Konzern verwirklicht neben fremden auch eigene Projekte.Die Unger Steel Group besitzt im Gewerbegebiet Oberwart Nord neben dem mein c+c ein 5,5 Hektar großes Grundstück. "Genaue Pläne gibt es noch nicht, wir sind hier aber für alles offen und sehen es für den Bereich Logistik und Gewerbe am interessantesten", verrät Matthias Unger.vom Hauptplatz bis zum Einkaufszentrum Unterwart beträgt 2,1 km und ist damit die längste Straße der Stadtgemeinde Oberwart. Die gesamte Steinamangererstraße führt auf einer Länge von 43,6 km von der Süd Autobahn A 2 in Pinggau entlang der Pinka nach Oberwart und von dort zur Staatsgrenze nach Ungarn bei Schachendorf. Die Straße ist nach der Stadt Szombathely (dt. Steinamanger) benannt, die sich in der Fortsetzung der Steinamangerer Straße auf ungarischer Seite befindet.