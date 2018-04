Tobias Mansberger holte Sieg fürs GYM Oberschützen

27.04.2018, 15:36 Uhr

Vier Podestplätze fürs GYM Oberschützen gab es beim "Känguru der Mathematik"

OBERSCHÜTZEN. In den letzten Jahren ist das Känguru der Mathematik, ein internationaler Mathematikwettbewerb, am GYM Oberschützen bereits zu einem Fixpunkt des Schuljahres geworden. Bei diesem Mathematikwettbewerb konnten auch heuer wieder einige Schülerinnen und Schüler Spitzenplatzierungen im Burgenland erreichen.Tobias Mansberger, Schüler der 4d, belegte landesweit den 1. Platz in der Kategorie Kadett in der 8. Schulstufe. Weitere Podestplätze gab es für Florian Loschy (1a) und Julia Felsleitner (3a) mit Platz 2, sowie Elias Jelleschitz (4d) mit Rang 3.9. Schulstufe: 5. Platz: Laura Schurmann (5b) erreichte Platz 5 und Lukas Geschray (6a) den 4. Platz. "Wir gratulieren unseren Schülern zu diesen Spitzenleistungen", freut sich auch Dir. Ingrid Weltler-Müller.