Tödlicher Verkehrsunfall bei Großpetersdorf

07.05.2017, 07:13 Uhr

Ein Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verstarb nach Zusammenstoß mit Zugmaschine.

Motorradfahrer starb

GROSSPETERSDORF. Ein 58-jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr am 6. Mai 2017, gegen 15.25 Uhr, mit seinem Motorrad auf der L272 von Großpetersdorf kommend in Richtung B63.Zur gleichen Zeit lenkte ein 17-jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, eine Zugmaschine samt Anhänger auf der B63 von Neuhof kommend in Fahrtrichtung Großpetersdorf.An der Kreuzung B63/L272 kam der Motorradlenker rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitschiene und kam zu Sturz. In weiterer Folge schlitterte das Motorrad über den Kreuzungsbereich und der Lenker prallte gegen das linke Vorderrad der Zugmaschine.Der Motorradlenker erlitt durch den Anprall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.