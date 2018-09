Typisierungsaktion Krankenhaus Kittsee als letzte Hoffnung

16.09.2018, 08:00 Uhr

Seit seinem 6. Lebensmonat kämpft der kleine Leohnhard aus dem Bezirk Oberwart um sein Leben.

Knochenmarkspender gesucht

KITTSEE (kv). Denn er erhielt die Schockdiagnose Leukämie. Dieses Schicksal teilt er mit unzähligen Menschen. In Österreich erkranken jährlich rund 600 Personen an Blutkrebs.Am Freitag, den 28. September 2018, von 10.00 bis 17.00 Uhr, kann sich jeder im Krankenhaus Kittsee typisieren lassen und bekommt somit die Chance, Leben zu retten.Jede gesunde Person zwischen 17 und 45 Jahren und einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm kann sich als Knochenmark- bzw. Stammzellspender registrieren lassen und zum Lebensretter werden. Denn ohne diesen passenden Spender werden Leonhard und viele andere Kinder seine Erkrankung nicht überleben.Die Registrierung erfolgt mittels einer Blutabnahme, aus der Blutprobe wird der HLA-Typ analysiert und diese Daten werden in der weltweiten Datenbank anonym gespeichert.

Chancen stehen 1:500.000

Jeder kann helfen

Spendenkonto

Die Wahrscheinlichkeit, diesen passenden Spender zu finden, beträgt 1:500.000, für 15 Prozent der Erkrankten sogar 1:zig Millionen. In Österreich sind gerade einmal 1 Prozent der Bevölkerung als Stammzellspender registriert.Unter Kindern und Jungendlichen ist Leukämie die häufigste Krebserkrankung. Nicht alle, aber doch ein erheblicher Teil dieser Patienten benötigt, um ihre Krankheit überleben zu können, eine passende Knochenmark- bzw. Stammzellspende.Die Vereine „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und "Leben spenden KMT“ finanzieren sich ausschließlich über Spenden und Sponsoren und versuchen damit, die Typisierungskosten (Labor, medizinisches Material, etc.) zu übernehmen. Denn jede Typisierung kostet 50 Euro. Diesen Betrag übernehmen die Vereine.So konnten bereits über 60.000 Personen als potentielle Stammzellspender gewonnen werden und davon haben bereits über 90 Personen Knochenmark bzw. Stammzellen gespendet und Patienten die Chance ermöglicht ihre Krankheit zu überleben.Erfüllt man die Spenderkriterien nicht, kann man auch mit einer Geldspende unterstützen.Bank: Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum09. November 2018, Krankenhaus GüssingLink: Leben spenden KMT