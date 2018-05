Waldbrand bei Oberwart zerstörte rund 500 Quadratmeter Waldfläche

01.05.2018, 13:46 Uhr

Vier Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

64 Mann im Einsatz

OBERWART. Bei einem Waldbrand in der Nähe von Oberwart wurden am Sonntag etwa 500 m² Waldfläche zerstört. Gestern gegen 14.45 Uhr wurde das Netz Burgenland über einen Leitungsschaden in Oberwart, Ried Kemetgraben, gerufen. Der Angestellte verständigte sofort beim Eintreffen die Feuerwehr, da er vor Ort einen Waldbrand wahrnahm.Ein durch den Wind entwurzelter Baum fiel auf die 20.000 Volt Leitung und dadurch entstand der Waldbrand.Der Störungsdienst konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren den Baum von der Leitung entfernen.Die Feuerwehren Oberwart, Markt Allhau, Kemeten und Wolfau waren mit 64 Mann und 12 Einsatzfahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort. Über den Schaden kann der Waldbesitzer noch keine Angaben machen. Weitere Infos folgen.