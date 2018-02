Wieder Wirtshaussingen im Südburgenland

02.02.2018, 17:58 Uhr

Sangesfreudige Menschen sind eingeladen teilzunehmen.

BEZIRK. Das Wirtshaussingen im Südburgenland wird wieder ins Leben gerufen!Sangesfreudige Menschen treffen sich in einem Gasthaus und singen animiert von einem Singleiter und unter Zuhilfenahme des „Burgenländischen Wirtshausliederbuches I und II“ von Sepp Gmasz alte und neue Volkslieder.Singen macht Spaß, fördert die Gemeinschaft und die Geselligkeit. Veranstalter eines Wirtshaussingens können eine Privatperson, eine Gemeinde, ein Kulturverein oder Chor sein. Auf Wunsch übernimmt die Singleitung Dagmar Schönfeldinger, Geschäftsleitung des Burgenländischen Volksliedwerk. Wirtshaussingen ist AKM-frei.Wenn Sie Fragen haben oder bereits eine konkrete Veranstaltung planen, kontaktieren Sie das Volksliedwerk per E-Mail oder per Tel.: 03353 6160-12 (Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr).