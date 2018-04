Wir haben etwas zu sagen!

23.04.2018, 20:37 Uhr

desBurgenland am 19. April 2018 in Oberschützen nahmenerfolgreich in den Bewerben "Klassische Rede" und "Spontanrede" teil.aus der 3BHP setzte sich mit der aktuellen Thematik derin unserer Gesellschaft auseinander.aus der 2HLW ging der Frage nach, inwieweit daseinist. Die engagierten KandidatInnen erhielten neben einer Urkunde auch tolle Sachpreise.