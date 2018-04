Wolfgang Kinelly aus Wolfau neuer Bezirksfeuerwehrkommandant in Oberwart

23.04.2018, 12:13 Uhr

Das Bezirksfeuerwehrkommando stellte die Weichen für die Zukunft.

BEZIRK OBERWART. Seit 2009 versehen der Bezirksfeuerwehrkommandant LBDS Hans Hatzl und sein Stellvertreter BR Johann Binder den Dienst an der Spitze unseres Kommandos. Mit 30.04.2018 werden sie sich altersbedingt in den wohlverdienten Ruhestand begeben. Nachdem am 27.03.2018 ein neuer Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter gewählt wurde, versammelte sich am 19.04.2018 die Bezirksführung zur Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten im Feuerwehrhaus Oberwart.



Kinelly folgt Hatzl, Kaszanics neuer Stellvertreter

Zur Person

Zur Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten stellten sich der Abschnittsfeuerwehrkommandant des Abschnittes 3, ABI Putz Peter, und der Bezirksreferent für Atem- und Körperschutz, HBI Kinelly Wolfgang. In einer geheimen Abstimmung erhielt HBI Kinelly (FF Wolfau) die Zustimmung und das Vertrauen der Wahlberechtigten und wird somit ab 01.05.2018 das Amt des Bezirksfeuerwehrkommandanten bekleiden.Bereits am 27.03.2018 wurde in einer geheimen Abstimmung der neue Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter gewählt. Einstimmig wurde dabei dem Kommandanten des Abschnittes 10, ABI Herbert Kaszanics (FF Mischendorf) das Vertrauen ausgesprochen. Dieser wird ab 01.05.2018 das Amt des Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreters übernehmen.ist seit 01.01.1976 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Kitzladen. In seiner Heimatwehr war er fast 20 Jahre Verwalter bis er 1990 in das Bezirkskommando wechselte und den Posten des Bezirksverwalters übernahm. Ab 1999 übte er auch das Amt des Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Abschnittes 4 aus. 2002 wurde er Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter und ab 2009 bekleidete der den höchsten Posten, den des Bezirksfeuerwehrkommandant. 2010 wurde er außerdem zum Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter ernannt.ist seit 01.01.1971 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Rechnitz. In seiner Heimatwehr arbeitete er sich vom Gerätewart für Funk über Gruppenkommandant, Verwalter, Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter bis zum Kommandant vor. Ab 1991 übernahm er zusätzlich zum Kommandanten seiner Heimatwehr den Posten des Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Abschnittes 8. 2002 wurde er Bezirksreferent für Technik und ab 2009 bekleidetet der den zweithöchsten Posten im Bezirk, den des Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreters.begann am 01.01.1983 seine Karriere in der Feuerwehr Wolfau. Hier übte er die Funktionen des Gerätewartes für Atemschutz und die des Zugskommandanten aus. Seit 2011 ist er Ortsfeuerwehrkommandant in Wolfau. In das Bezirksfeuerwehrkommando wurde er am 01.07.2009 berufen, wo er aktuell das Amt des Bezirksreferenten für Atem- und Körperschutz bekleidet.ist seit 01.01.1976 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Mischendorf. In seiner Heimatwehr arbeitete er als Gruppenkommandant, Feuerwehrjugendbetreuer und Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter. Im Bezirksfeuerwehrkommando begann er seine Kariere als Bezirksreferent für Feuerwehrjugend und wurde schließlich im Jahr 2011 Abschnittsfeuerwehrkommandant und Landesbewerbsleiter für Feuerwehrjugendleistungsbewerbe.