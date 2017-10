Zweisprachiges Gymnasium in London

18.10.2017, 15:56 Uhr

Der Besuch des Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace sowie verschiedener Museen standen auf dem Programm. Bei einer Schifffahrt auf der Themse konnte die Skyline der Metropole bewundert werden. Neben dem dichtgedrängten Besichtigungsprogramm gab es immer wieder Zeit Neues in der Londoner Mode- als auch Gastroszene zu entdecken. Einige Fußballbegeisterte fieberten mit der englischen Nationalmannschaft beim Ländermatch England gegen Slowenien mit.Zu den Höhepunkten der Sprachreise zählten der Besuch des Nullmeridians in Greenwich sowie das Abba-Musicals „Mamma Mia!“ im Novello Theatre.