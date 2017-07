AT

, Hauptstraße , 7423 Pinkafeld AT

Marktplatz , Hauptstraße , 7423 Pinkafeld AT

Pinkafeld: Marktplatz |

Der traditionelle "Hamburger Fischmarkt" findet auch heuer wieder in der Zeit von Donnerstag, 03.08.2017 bis Sonntag, 06.08.2017 in Pinkafeld am Marktplatz statt.