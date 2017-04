Tag der offenen Tür beim ARBÖ Oberwart am 6. Mai

22.04.2017, 08:09 Uhr

Der ARBÖ Burgenland feiert 50 Jahre.

OBERWART. Am 22. April begeht der ARBÖ Burgenland mit einem Fest in Eisenstadt seinen 50. Geburtstag. „Wir sorgen seit 50 Jahren dafür, daß die burgenländischen Autofahrer mobil sind“, sagt ARBÖ Burgenland-Präsident Peter Rezar. Seit 1967 sind die weißen „Bernhardiner“ - so die Bezeichnung der ARBÖ-Pannenautos - tagtäglich und rund um die Uhr unterwegs.Mehr als 12.000 Einsätze sind die ARBÖ-Techniker im Burgenland 2016 gefahren und haben dabei mehr als 200.000 Kilometer zurückgelegt. „Im Schnitt haben die Techniker 35 Mal pro Tag Autofahrern auf burgenländischen Straßen geholfen!“, unterstreicht Rezar. 26 Techniker, sieben Servicefahrzeuge und zwei Abschlepp-Lkw sind im Panneneinsatz.

Tag der offenen Tür

Unter dem Motto „Vom Oldtimer zum Elektroauto“ wird für klein und groß etwas geboten. Im Burgenland gibt es „Tage der offenen Türen“ im April und Mai. Die Besucher bekommen kleine Präsente, für Speisen und Getränke wird gesorgt. Es gibt ein Gewinnspiel, bei dem im September unter allen Teilnehmern neben vielen anderen Preisen - ein Hyundai i20 verlost wird.Der Tag der offenen Tür findet in Oberwart am 6. Mai statt. „Der Pannendienst ist unser Aushängeschild“, betont ARBÖ-Landesdirektorin Gabi Rittenbacher.Weitere Infos zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.arboe.at