Favorit Strache hat gewonnen - Unterstützer Sabine Ulrich,Sarah Smith, Kehrer,Angele

15.10.2017, 22:23 Uhr

FPÖ Erfolg auch im Burgenland dank der zahllosen Unterstützer von Heinz StracheNorbert Hofer u. der FPO

Heinz-Christian Strache: News überall zu seinem großen Erfolg!

wir bekennen uns zur FPO von Heinz Strache.Alles mit Rechtsextrem gegen ihn ist konstruiert und wenn seine Ansichten sogenannt werden, dann ist es auch gut, seine Ansichten sind in Ordnung, nichtseine Gegner, das sind dann Extremisten undStrache, Hofer oder die FPÖ.

In einem Adressbuch, das bei einer Hausdurchsuchung bei dem Rechtsextremisten Radkl beschlagnahmt wurde, war auch ein „Heinrich Strache“ vermerkt. So sei Strache nach Aussage einer Tochter von NDP-Chef Norbert Burger in dieser Zeit rechtsextrem genannt worden. Strache bemerkte dazu, dies seien „Geschichterln“. Auch da wurde nur künstlich etwas konstruiert. Genau das ist es, böswillig erfunden.An das genaue Jahr könne er sich nicht mehr erinnern, aber er habe die Teilnahme abgebrochen und sei entsetzt wieder nach Hause gefahren. „Im Zuge dieses ganzen Treibens wird substanzlose Hetze gegen die FPÖ klar, von linken Extremisten, das ist ein Wahnsinn. Das ist für uns sozusagen der Bereich, wo wir unberechtigte Kritik an seiner überzeugenden Politik überhaupt nicht mehr verstehen können.GRATULATION AN STRACHE UND SEIN TEAM!