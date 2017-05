FPÖ gründet Ortsgruppe in Rotenturm

06.05.2017, 08:13 Uhr

Mit Jacqueline Grabensteiner und Ulrike Grabensteiner stehen zwei Frauen an der Spitze.

Adelmann erfreut

ROTENTURM. Unter dem Vorsitz des gf. FPÖ-Bezirksparteiobmannes Herbert Adelmann fand am 3.5. im Gasthof Petschinger die Gründungssitzung der neuen FPÖ-Ortsgruppe statt. Mit Jacqueline Grabensteiner als Obfrau und Ulrike Grabensteiner als Stellvertreterin werden zwei Frauen die neue Ortsgruppe anführen.„Ich bin sehr glücklich über den heutigen Tag, denn schon seit Kindesalter interessiere ich mich für Politik. Jetzt werde ich aktiv und habe sehr viele Ideen im Kopf, wie wir etwas Positives für die Gemeinde leisten können. Ich bedanke mich bei meinen Parteikollegen für das ausgesprochene Vertrauen. Bei den Gemeinderatswahlen wollen wir ein starkes Ergebnis abliefern und mit mehreren Gemeinderäten in den Gemeinderat einziehen“, so die neue Obfrau.Bezirksparteiobmann Adelmann begrüßt die „FPÖ-Frauenpower“ in Rotenturm: „Die junge Obfrau bringt alles mit, was man von einer jungen Politikerin erwarten darf. Sie ist zuverlässig, rhetorisch sehr gut und ein Organisationstalent. Sie hat großes politisches Interesse und bringt die Einstellung mit, in der Gemeindeeiniges bewirken zu wollen.“