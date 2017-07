Ilse Benkö tritt als Bürgermeisterkandidatin in Oberwart an

18.07.2017, 15:00 Uhr

"Wir haben eine sehr gute Mischung bei unseren Kandidaten und einige junge Leute mit dabei. Sie kommen aus verschiedenen Berufsgruppen - vom einfachen Arbeiter bis zum Akademiker", so Stadtparteiobmann Christian Benedek.Eine genaue Listenreihung wird in den nächsten Wochen erfolgen. "Da setzen wir uns nochmal zusammen", erklärt Benedek.

FPÖ-Handschrift

"Wir haben gezeigt, dass man mit uns arbeiten kann und einiges in der Stadtpolitik trägt freiheitliche Handschrift. So werden heuer auf unsere Initiative hin, einige Brücken saniert. Auch die Straßensanierung haben wir stets angesprochen. Das wird nun auch schrittweise umgesetzt. Wir wollen weiter für die Bevölkerung arbeiten und natürlich stärker werden. Mit Ilse Benkö haben wir eine starke und sehr engagierte Bürgermeisterkandidatin", so Benedek.