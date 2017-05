LA Georg Rosner: Kreuzung Jabing/Großpetersdorf - Entschärfung jetzt!

03.05.2017, 10:03 Uhr

ÖVP-Verkehrssprecher LA Georg Rosner fordert nach schwerem Unfall am Freitag Maßnahmen.

JABING/GROSSPETERSDORF. Zahlreiche Unfälle haben sich in den vergangenen Jahren bei der Kreuzung Großpetersdorf/Jabing abgespielt. „Diese Kreuzung ist ein neuralgischer Punkt mit vielen Unfällen. Eine Entschärfung mittels Kreisverkehr ist längst überfällig“, so ÖVP-Verkehrssprecher LA Georg Rosner.„Der Verkehrsfluss wird beschleunigt und gleichzeitig wird die Verkehrssicherheit massiv erhöht. Nun ist das Land Burgenland, allen voran Verkehrslandesrat Bieler, am Zug. Bieler sollte so schnell wie möglich mit allen Beteiligten Gespräche führen und die Umsetzung dieser wichtigen Entschärfungsmaßnahmen rasch umsetzen“, so Rosner.