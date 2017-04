Landesrat Petschnig besuchte Betriebe im Bezirk Oberwart

26.04.2017, 15:42 Uhr

Landesrat Alexander Petschnig schaute im Rahmen seiner Tour durch den Bezirk Oberwart und bei verschiedenen Betrieben vorbei.

BEZIRK OBERWART. Nach vielen erfolgreichen Touren quer durch das Burgenland stand dieses Mal wieder der Bezirk Oberwart am Programm. LR Alexander Petschnigbesuchte insgesamt sechs Unternehmen, um mit Unternehmern in persönlichen Gesprächen über Sorgen, Wünsche und Beschwerden sprechen.Nach dem Betriebsbesuch von „Jugend am Werk“, ging es zur Firma Delphi Packard Austria GmbH & Co KG, ein weltweit tätiger Konzern, der seit 25 Jahren Kunststoffteile am Standort Großpetersdorf erzeugt.Danach besuchte er zwei Gasthaus-Betreiber - das Gasthaus Schloßberg in Rechnitz und Glavanics in Markt Neuhodis. Das Gastgewerbe war in den letzten Jahren besonders von zusätzlichen Auflagen betroffen (z.B.: Allergenverordnung,Raucherbereiche, Registrierkassen, behördliche Auflagen, uvm.).

Wirtschaft und Tourismus steigern

Zum Abschluss folgte ein Besuch bei der Firma Herz Energietechnik GmbH inPinkafeld, einem international erfolgreichen Unternehmen, welches Spezialistim Bereich der regenerativen Energien ist und Vorreiter für dieressourcenschonende Verwendung von Heizanlagen.„Die Wirtschaft und den Tourismus im Burgenland zu steigern und dieburgenländischen Betriebe zu unterstützen, ist mir ein großes Anliegen. Mir istes wichtig, konstruktive Gespräche mit den Unternehmern persönlich zuführen. So kann man die Sorgen der Unternehmer direkt aufnehmen undsomit die richtigen Schritte setzten für die Zukunft der Wirtschaft in unsererHeimat“, so LR Alexander Petschnig.