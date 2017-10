Leserbrief: "Ein Schuss in den (schwarzen) Ofen!"

11.10.2017, 09:09 Uhr

Der langjährige Bürgermeister von Markt Neuhodis, Johann Wallner, meldete sich zu Wort

Wie im Vorfeld angekündigt, habe ich mich als amtierender Bürgermeister aus dem Wahlkampf herausgehalten. Da sich die SPÖ-Fraktion im Vorfeld auf Anraten von außenstehenden Personen (dies waren der LA Drobits Christian und der als Hardliner bekannte ehem. SPÖ-Spitzenfunktionär Martin Ivancsics) gegen meine Kandidatur entschieden hat, konnte und wollte ich nicht anders handeln. Mein Zugang war, dass ich für die Wahl zum Gemeinderat 2017 objektiv nichts beitrage, aber auch objektiv nichts dagegen betreibe.Dass der Wahlerfolg für den BGM ausblieb, ist auch an der Intensität des Wahlkampfes zu messen. Wichtige Maßnahmen wie das Prüfen der Wählerverzeichnisse, Hausbesuche aller Kandidaten, Verteilen von Wahlprogrammen und die persönlichen Gespräche kamen mit Sicherheit zu kurz.

Ein langjähriges Mitglied der SPÖ hat diesen Sachverhalt mit einer Umschreibung auch mir drastisch ins Bewusstsein gerufen: „Der Radics und sein Team laufen für diese Wahl einen Marathon, die SPÖ bzw. das gesamte Team laufen einen 100-Meter-Lauf“. Verstärkend kam als Zusatz hinzu, dass sie scheinbar bereits bei 90 Meter müde wurden!Wenn ein langjähriger Bürgermeister und seit Jahrzehnten deklarierter Sozialdemokrat von der Parteispitze diskreditiert wird und koste es was es wolle zu entfernen ist, bekommt man die Rechnung dafür serviert. Der gerade Weg war immer mein Lebensmotto. Ich habe mich bisher und werde mich auch in Zukunft nicht verbiegen lassen.Für mich stellt sich eine einzige Frage: „Wo ist der fulminante Wahlsieg der prognostiziert wurde geblieben?“Das Wahlziel für die Bürgermeisterwahl hat man klar verfehlt. Die Mehrheit im Gemeinderat und damit die federführende Position gibt es zwar, jedoch gilt es zu beweisen, dass man besser ist und dem Bürgermeister in seiner vom Gesetz her zugesprochenen leitenden Rolle und Funktion Parole bieten kann.