Nationalratswahl 2017: So hat der Bezirk Oberwart gewählt!

15.10.2017, 16:50 Uhr

Auf dieser Seite finden Sie aktuell die Ergebnisse aus dem Bezirk Oberwart

OBERWART. Österreich hat gewählt - der Bezirk Oberwart ebenfalls. Auf dieser Seite während die Gemeindeergebnisse aus dem Bezirk Oberwart aktuell eingespielt. Der Countdown läuft - in wenigen Minuten folgen die ersten Ergebnisse ...Wie aber sieht die Ausgangsposition im Bezirk aus?Bei den Nationalratswahlen 2013 gab es im Bezirk Oberwart 43.578 Wahlberechtigte, davon gaben 35.232 Personen ihre Stimme ab (80,8 Prozent), 34.544 wählten gültig.

SPÖ 2013 klar auf Platz 1



Die Bezirkskandidaten der Parteien

Die SPÖ kam 2013 auf 38,5 Prozent (13.309 Stimmen), die ÖVP auf 25,4 Prozent (8.767), die FPÖ auf 18,7 Prozent (6.450), die Grünen auf 6,0 Prozent (2.085), das Team Stronach auf 6,1 Prozent (2.098), die NEOS auf 2,3 Prozent (803) und sonstige Parteien und Listen auf 3,0 Prozent (1.032).Die Hochburgen der SPÖ bildeten Rotenturm (51,9%), Riedlingsdorf (51,3%) und Grafenschachen (48,7%). Die Top 3 Gemeinden der ÖVP waren Badersdorf (46,3%), Deutsch Schützen-Eisenberg (44,9%) und Schachendorf (39,4%). Die FPÖ konnte in Kemeten (26,7%), Mariasdorf (25,0%) und Litzelsdorf (24,8%) besonders stark punkten. Die Grünen waren in Markt Allhau (9,0%), Oberschützen (9,0%) und Oberwart (7,7%) besonders stark.Die NEOS schafften 2013 in Bad Tatzmannsdorf (5,0%), Schachendorf (4,0%) und Neustift/L. (3,8%) ihre besten Ergebnisse.In fast allen antretenden Parteien und Listen - mit Ausnahme der Liste Pilz und den Weißen gibt es auch Bezirkskandidaten auf der Landes- (LPL) bzw. Regionalwahlkreisliste (RPL). Diese folgen nun im ÜberblickLPL -1. Hans Peter Doskozil, 9. Christian Dax; RPL - 1. Hans Peter Doskozil, 4. Bianca Graf, 9. Christian Dax, 10. Ingrid Weltler-MüllerLPL - 5. Katrin Bauer, 12. Heinz Gyaky, 14. Volker Karner; RPL - 2. Katrin Bauer, 5. Heinz Gyaky, 9. Volker Karner, 11. Florian Piff, 12. Christina PolsterLPL - 1. Norbert Hofer, 3. Stefanie Karlovits, 7. Ilse Benkö, 11. Herbert Adelmann, 13. Michael Molnar; RPL - 1. Norbert Hofer, 3. Stefanie Karlovits, 6. Beatrix Schutti, 9. Thomas Karacsony, 12. Markus WieslerLPL - 2. Irmtraud Salzer, 8. Maria Racz, 11. Dagmar Frühwirth-Sulzer; RPL - 2. Irmtraud Salzer, 4. Maria Racz, 6. Dagmar Frühwirth-Salzer, 8. Dan Jakubowicz, 9. Gabriele Hutterer, 10. Günter Ranftl, 12. Wolfgang SpitzmüllerLPL - 4. Eduard Posch, 7. Sophie Pimperl; RPL - 2. Eduard Posch, 3. Sophie PimperlkeineLPL - 8. Martin Birkner; RPL - 3. Martin BirknerLPL - 4. Peter Gorißen; RPL - 3. Peter Gorißen, 5. Wolfgang StrickerLPL - 6. Martin Steinlechner, 7. Michael Neiser, 12. Florian Holzschuster; RPL - 2. Michael Neiser, 3. Martin Steinlechner, 7. Florian HolzschusterniemandDieses Ergebnis gibt denwieder und ist