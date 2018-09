Südburgenländische Bürgermeister besuchten Puntigamer

11.09.2018, 11:08 Uhr

Der parteiübergreifende Bürgermeisterausflug der Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf führte in die Brauerei Puntigam.

SÜDBURGENLAND. Die Bürgermeister aus dem Südburgenland konnten bei der Führung durch die Brauerei Puntigam lehrreiche Eindrücke sammeln. Zum Beispiel wird ein Kronkorken zusammengedrückt und in einer Mehrwegbierflasche entsorgt, so ist eine weitere Nutzung der Flasche nicht mehr möglich, da sich beim Reinigungsverfahren der Kronkorken in der Flasche wieder öffnet und nicht mehr aus der Flasche entfernt werden kann.Am Nachmittag fand eine Besichtigung des Grazer Rathauses statt, bei der der Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl seine Gäste aus dem Südburgenland höchstpersönlich in Empfang nahm.