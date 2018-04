Thomas Karacsony aus Rechnitz zum Landesobmann der Freiheitlichen Bauernschaft gewählt

27.04.2018, 13:47 Uhr

Der 42-jährige Landwirtschaftsmeister war bereits Spitzenkandidat bei der Landwirtschaftskammerwahl.

RECHNITZ. Nun wurde er im Zuge des Landestages der Freiheitlichen Bauernschaft am 13.04.2018 zum Landesobmann gewählt. Obwohl die Freiheitlichen Bauern den Einzug in die Kammer knapp versäumten ist Karacsony fest entschlossen, sich für den Bauernstand mit voller Kraft einzusetzen: „Mit den Themen liegen wir richtig, das wissen wir und das haben uns viele Landwirte auch bestätigt. Wenn es etwa darum geht, dass öffentliche Gelder aus dem Einheitswert herausgerechnet werden sollen oder etwa wenn es um die Wiedereinführung des Agrardiesels geht."

Reformen dringend notwendig



Im Zuge der Kammerwahl traten viele Ungereimtheiten und Unklarheiten betreffend der Wahlberechtigung auf. Auch die Verständigung der Wahlberechtigten ließe zu wünschen übrig, sofern sie überhaupt durchgeführt wurde. Viele wussten nicht einmal, dass sie wahlberechtigt waren. "Dieser Zustand ist unhaltbar und wird auch von den SPÖ-Bauern kritisiert“, so Karacsony.Karacsony ist diesbezüglich entschlossen, sich dafür einzusetzen, dass es zu einer Novellierung des Landwirtschaftskammergesetzes kommt, denn speziell bei den Wahlbestimmungen sieht er starke Defizite der geltenden Gesetzeslage.„Ich mache auch außerhalb der Kammer weiter und werde eine schlagkräftige Truppe im Burgenland formen, die sich für die Anliegen der Bauernschaft einsetzt. Die Anzahl der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft ist seit dem EU-Beitritt drastisch gesunken, daher orte ich zusehends auch ein Unverständnis für die Anliegen und Bedürfnisse des Bauernstands. Hier gilt es in der Öffentlichkeit Bewusstseinsbildung für die Arbeit der Bauern zu betreiben, da immer mehr Familien der Bezug zur bäuerlichen Tätigkeit fehlt. Auch dem möchte ich mich in meiner Tätigkeit als Landesobmann der Freiheitlichen Bauern künftig verschreiben“, so Karacsony abschließend.