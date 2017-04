Buchpräsentation am 24. Mai im Rathaussaal Pinkafeld

Die Buchhandlung Desch-Drexler lädt zur Buchpräsentation des neuen Buches von Lotte Ingrisch und Helmut Rauch "Der Quantengott Dialog über eine Physik des Jenseits" ein.

PINKAFELD. Die Buchhandlung Desch-Drexler lädt zur Buchpräsentation des neuen Buches von Lotte Ingrisch und Helmut Rauch "Der Quantengott Dialog über eine Physik des Jenseits" am 24. Mai in den Rathaussaal Pinkafeld ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei."Obwohl man nicht alles über den Tod wissen kann, wollte ich alles über den Tod wissen. Physikalisch." Übernatürliche Erfahrungen und Erkenntnisse der modernen Physik lassen vermuten: Gott würfelt vielleicht doch, zumindest der Quantengott, mit dem die Unendlichkeit fassbar wird und Widersprüche Sinn ergeben. Der renommierte Riedlingsdorfer Physiker Prof. Dr. Helmut Rauch und die Jenseitsforscherin und Bestsellerautorin Lotte Ingrisch diskutieren in ihrem Gemeinschaftswerk über Raum und Zeit hinweg philosophisch und entgrenzt, sinnlich und übersinnlich, wissenschaftlich und literarisch. Ein faszinierender Dialog über eine Physik des Jenseits, bei dem die Theorien der Quantenphysik hinzugezogen werden, um die großen Fragen nach Leben und Tod zu vertiefen.

Die Autoren

Prof. Dr. Helmut Rauch, 1939 in Krems an der Donau geboren, nun wohnhaft in Riedlingsdorf, war u. a. Leiter des Atominstituts der Östereichischen Universitäten. Er gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit, wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt und ist Träger des Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst.Lotte Ingrisch, 1930 in Wien geboren, schreibt Komödien, Libretti und Sachbücher, die vielfach übersetzt wurden. Sie war von 1966 bis 1996 mit dem Componisten Gottfried von Einem verheiratet. Lotte Ingrisch wurde mit dem Ehrenkreuz 1. Klasse für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.