Gemeinsam besser als einsam

24.07.2017, 12:55 Uhr

Oberwart : Zweisprachiges BG |

Zwei Gymnasien des Südburgenlandes gemeinsam unterwegs

Schon seit vielen Jahren besteht die Reisegemeinschaft des Zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart mit dem BORG Jennersdorf. Die beiden Professoren Mag. Gerwald Becha und Mag. Siegfried Gollatz organisierten bisher höchst erfolgreich diverse Sprach- und Kulturreisen an verschiedenste historisch interessante Orte in Italien. So gelingt es den beiden immer wieder, das klassische Schullatein mit praktischen Exkursionen ansprechend und interessant zu machen. Natürlich blieben auch der Spaß und das sommerliche Lebensgefühl der letzten Schulwoche bei der Reise nach Aquileia und Grado nicht auf der Strecke. Nun wird schon eifrig die nächste Tour nach Rom geplant.