"Geschöpfe der Nacht" auch im Bezirk Oberwart

20.04.2018, 16:26 Uhr

Die Pannonischen Naturerlebnistage finden vom 27. bis 29. April 2018 statt. Einige Stationen gibt es auch im Bezirk Oberwart

„Geschöpfe der Nacht“

BEZIRK OBERWART. Auch heuer dürfen sich erlebnishungrige Naturfreunde auf ein vielfältiges Programm bei den Pannonischen Naturerlebnistagen vom 27. bis 29. April freuen.Diese ermöglichen spannende Einblicke in die Naturwelten der vier Nationalparks, zehn Naturparke sowie in die vier Naturschutzgebiete. Aus 75 Angeboten – davon 18 in Ungarn und 58 im Burgenland – können Naturliebhaber wählen.Heuer gibt es das Schwerpunkthema „Geschöpfe der Nacht“ mit interessanten Beobachtungen in der Abenddämmerungen oder Vollmondwanderungen. Wer Angst vor Fledermäusen oder anderen Geschöpfen der Nacht hat, kann aus vielen weiteren Naturerlebnissen wählen: Biberbeobachtungen vom Kanu, grenzüberschreitende Rad- und Bootstouren oder Birdwatch-Exkursionen.Am 28. April lockt der Familientag mit speziellen Kinderführungen und Gratiseintritten.

Geschriebenstein und Weinidylle





Weitere Informationen

Im Bezirk Oberwart dürfen sich die Interessierten auf ein abwechslungsreiches Programm in den beiden Naturparken Geschriebenstein-Irottkö und der Weinidylle freuen.So gibt es im Naturpark Geschriebenstein-Irottkö vier Destinationen zu erleben. So heißt es "Vom Holz bis zur Holzkohle" bei den Köhlern in Oberkohlstätten. Bei den Führungen erleben Sie hautnah mit, wie aus Holz Holzkohle mit und tauchen ein in das beschwerliche Leben der Köhler von Kohlstätten. Das alte Handwerk war lange Zeit ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Region rund um den Geschriebenstein.Bei der Nachtwanderung zum höchsten Punkt des Burgenlandes gibt es viel zu entdecken und erfahren - denn es ist schon spannend, was die Waldbewohner wohl machen, wenn es dunkel wird.Eine Vogelstimmenwanderung gibt es im Raum Markt Neuhodis und Rechnitz, wo einerseits der Baumwipfelweg in Althodis und die Vogel- und Kindererlebniswelt beim Badesee Rechnitz während der Naturerlebnistage (10-17 Uhr) besucht werden können. Die "Freunde der Nacht" findet man wiederum übern Geschriebenstein - nämlich auf Burg Lockenhaus, wo Fledermäuse im Zentrum stehen.In der Weinidylle gibt es drei Standorte, eine davon befindet sich im Bezirk Oberwart. Entlang der Pinka, die auf drei Etappen befahren werden kann, gibt es das "Ka-Nat(o)ur-Wald und Wasserlebnis", eine Kombination aus Paddeln und Waldpädagogik. Los geht es bei Aloisias Mehlspeis- & Kaffeestubn in Badersdorf. Die Tour findet nur bei Schönwetter statt. Im Güssinger Bezirk warten noch der Grenzerfahrungsweg in Bildein und das "Horsearound" mit Tierschutz zum Angreifen in Deutsch Bieling.Alle Programme und Infos finden sich unter www.naturerlebnistage.com . Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich.