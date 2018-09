Aluminium-Spiele endeten für Welgersdorf bitter

15.09.2018, 19:15 Uhr

Burgauberg triumphierte in Welgersdorf mit 3:0. Die Minuten 56 bis 58 brachten dreimal Aluminium und zwei Tore.

WELGERSDORF. Nach einer torlosen ersten Hälfte, die allerdings keineswegs eine der schwachen war, ging es nach Seitenwechsel munter weiter. Bereits vor der Pause haderten vor allem die Welgersdorfer mit zwei Lattenschüssen, wobei auch die Gäste aus Burgauberg schon einmal am Aluminium klopften.Mit einem Tausendguldenschuss aus gut 25 Metern, der genau ins lange Eck passte, brachte Milan Horvath den Leader in Front (56.). Die nächsten zwei Minuten hatten es dann wirklich in sich. Zunächst knallte ein weiterer Welgersdorfer Ball an die Latte, ehe im Gegenzug Burgauberg nur den Pfosten traf (57.). Beim nächsten Angriff jubelten die Welgersdorfer Spieler bereits, aber vergeblich, denn der vermeintliche Treffer wurde wegen einer Abseitsposition von Schiedsrichter Cicek aberkannt (58.). Und Sekunden später zappelte der Ball abermals im Netz - diesmal aber gültig. Zunächst hatte Milan Horvath den Ball an die Stange gesetzt, den Abstauber jagte Paolo Mavolo in die Maschen (58.).

Horvath volley zur Entscheidung

Trotz des bitteren 0:2 spielte Welgersdorf weiter nach vor, aber ohne Fortune. Ein toller Freistoß wurde zunächst von Keeper Marco Hochhold pariert und der Nachschuss aus kurzer Distanz "ging ihm ebenfalls ins Netz". Nach einer Flanke völlig freistehend sagte Milan Horvath vom Fünfer volley mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag "Danke"!Damit war das Spiel gelaufen. Welgersdorf versuchte noch einmal ins Spiel zu kommen, aber Hochhold hielt die Null, damit sicherte Burgauberg auch die Tabellenführung ab.