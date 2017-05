Basketball-Landesmeister-Titel für die Young Gunners

14.05.2017, 17:04 Uhr

Oberwart : Sporthalle |

Die U16-Mannschaft der Young Gunners beendet die Saison mit einem Sieg und holt sich damit den Landesmeister-Titel des burgenländischen Basketballverbandes

Titel als vorläufiger Abschluss einer erfolgreichen Saison

In der burgenländischen Meisterschaft ist die Saison für die Oberwarter schon bisher sehr erfolgreich verlaufen. Mit nur einer Niederlage starten sie in das letzte Bewerbsspiel der Saison gegen die Dragonz aus Hornstein. Schon nach wenigen Minuten zeichnet sich ein Sieg der Hausherren ab. Spätestens im dritten Viertel ist klar, dass die Oberwarter zu Recht burgenländischer Meister in der U16-Altersklasse werden. Mit hochkarätigem Basketball holen sie sich einen 92:46 Sieg und den Titel in der Landesmeisterschaft.Einige der Spieler der U16-Young Gunners haben sich im Team des BG/BRG/BORG Oberschützen den Oberstufen-Schul-Staatsmeister-Titel geholt und danach Österreich bei der Schul-Weltmeisterschaft vertreten. Ebenfalls mit Unterstützung einiger U16-Young Gunners hat das ZBG Oberwart den Unterstufen-Bundesmeister-Titel geholt.Am 2./3. Juni folgt noch der letzte sportliche Höhepunkt der Saison, wenn die Oberwart Gunners zum Alfred-Wertner-Turnier mit internationaler Beteiligung laden.