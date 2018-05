Bernd Wiesberger fällt mit Handverletzung mehrere Wochen aus

06.05.2018, 08:50 Uhr

Oberwarts Golfprofi und Österreichs Nummer 1 zog sich eine Bänderverletzung im Handgelenk zu.



"Stärker zurückkommen"

OBERWART. Österreichs Nummer 1 im Golfsport, der Oberwarter Bernd Wiesberger, verletzte sich am 3. Mai bei einer Golfrunde in Schloss Schönborn am Handgelenk und fällt für unbestimmte Zeit aus.“Leider habe ich mir während einer Golfrunde eine Bänderverletzung im Handgelenk zugezogen und werde die nächsten Wochen pausieren müssen,” gab Bernd die Hiobsbotschaft via Facebook bekannt. “Das wird mich sicher einige Wochen kosten und vor allem ist dadurch auch eine Teilnahme am Turnier in Sizilien nicht möglich.”Erst am Vortag war dank einer Einladung zum 1 Millionen Turnier der Rocco Forte Open in Süditalien der Turnierplan kurzfristig geändert worden.Nächster planmäßiger Start wäre für Bernd Wiesberger die BMW PGA Championship am 24. Mai, womit auch die Topturniere der Rolex Series mit 7 Millionen Dollar Preisgeld und fetten Weltranglistenpunkten beginnen.Ziel wird es für Wiesberger sein, bis dahin wieder fit zu sein: “Der Fokus liegt nun auf einer vollständigen Genesung und stärker als zuvor zurückzukommen. Überstürzen will ich jedoch nichts." Das Verletzungspech passt zu der bisher verkorksten Saison, in der Wiesberger von Januar bis April nur 18 Weltranglistenpunkte holte, so wenig wie seit 2011 nicht mehr.