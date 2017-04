Bernd Wiesberger führt in China

21.04.2017, 18:39 Uhr

Nach zwei Spielrunden liegt der Oberwarter Golfprofi souverän auf Platz 1.

OBERWART. Am ersten Spieltag beendete Bernd Wiesberger wetterbedingt frühzeitig und musste noch zwei Runden am zweiten Tag nachspielen. Mit einer passablen 67er Runde (-5) ging er dann in die zweite Runde und legte am Freitag eine unglaubliche 65er Runde (-7) nach und führt somit nach zwei Spieltagen überlegen mit 12 unter Par und vier Schlägen vor den Zweiten Frittelli und Olesen (jeweils -8)."Ich habe größtenteils sehr solide gespielt aber immer noch mit etwas Luft nach oben. Ich bin bisher sehr zufrieden mit den ersten beiden Tagen in Shenzhen!", resümiert der frischgebackene "Sportler des Jahres" im Burgenland.