BG/BRG/BORG Oberschützen bei der Basketball-Schulweltmeisterschaft

02.05.2017, 19:25 Uhr

Seit 29. April bis 7.Mai findet die Basketball-Schulweltmeisterschaft in Porec/Kroatien statt. Österreich wird von einem Team der Young Gunners vertreten.

Österreicher beenden die Gruppenphase ohne Sieg

Die teilnehmenden Young Gunners sind alle Schüler des BG/BRG/BORG Oberschützen und alle bis auf einem auch im burgenländischen Schule & Sport Modell bssm. Durch den Sieg in der nationalen Qualifikation hat sich das Team von Trainer Norbert Jungel und Paul Radakovits für die Schulweltmeisterschaft qualifiziert. Allerdings haben die Österreicher die Gruppenphase ohne Sieg beendet - zu stark war die Konkurrenz aus 32 Nationen und 4 Kontinenten.Im ersten Spiel unterliegen die Österreicher relativ deutlich dem späteren Gruppensieger Dänemark. Im Spiel gegen den Iran gehen die Young Gunners im ersten Viertel in Führung und starten bei 28:28 ins letzte Viertel. Am Ende fehlt das notwendige Quäntchen Glück und auch diese Partie geht - wenn auch denkbar knapp mit minus Zwei - verloren. Im letzten Spiel der Gruppenphase macht sich der kleine und junge Kader bemerkbar. Gegen Lettland fehlt die Energie und so müssen sich die Österreicher auch im dritten Spiel geschlagen geben. Wenn man berücksichtigt, dass mit Jakob Szkutta und Lukas Kampel zwei Spieler fehlen und dass fünf Spieler des jüngsten Jahrgangs im Kader stehen, kann man die Leistung der Young Gunners bei dieser hochkarätigen Sportveranstaltung nicht hoch genug einschätzen.