Bittere Heimniederlage gegen Mattersburg Amateure

05.05.2017, 23:42 Uhr

Gleich in Minute 1 - oder anders gesagt mit der allerersten Chance bekam Herrklotz den Ball per Flanke von Koch und dieser schließt perfekt ab zum 1:0. In Minute 26 dann der Ausgleich, durch einen Fehler in der Hintermannschaft konnten die Mattersburger durch Seidl ausgleichen. Danach folgte in der 36. Minute das 2:1 wieder von Herrklotz. IN Minute 60 und 63 konnten die Mattersburger durch Pawlowski und Drga den 3:2 Endstand herstellen.

Fazit: Oberwart musste sich das erste Mal seit 6 Spielen wieder geschlagen geben. Die letzte Niederlage gab es gegen den Tabellenletzten in Schattendorf, dort endete das Spiel auch nach einer Führung noch 3:2. Torschützen dort waren Pejic und Herrklotz.