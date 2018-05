Christoph Plank auf Platz 10 in Stattegg

05.05.2018, 15:05 Uhr

Der Oberwarter Mountainbiker Christoph Plank schaffte bei schwierigem Rennen einen Top 10-Platz.



Zufrieden mit Ergebnis

OBERWART. Nach dem 14-tägigen, intensiven Trainingslager auf der Baleareninsel Mallorca mit 56 Stunden und 16.590 Höhenmetern startete Christoph Plank am 5. Mai in Graz Stattegg beim Austria Sportklasse Cup.Nach schweren Gewittern in der letzten Nacht war die ohnehin schon sehr spektakuläre und schwierige Strecke sehr rutschig. Christoph konnte aber dank seiner hervorragenden Technik einen 10. Gesamtrang herausfahren und wertvolle Punkte für die Cupgesamtwertung holen.Resümee von Christoph: "Mit dem Rennen bin ich sehr zufrieden. In der letzten Abfahrt ist mir leider das Vorderrad weggerutscht, sonst wäre es Platz 7 geworden. So waren wir in einer Vierergruppe gerade mal durch 15 Sekunden getrennt."Auf der selben Strecke findet im Juli 2018 die MTB Cross-Country EM der Masters statt.