Daniel Theuerweckl siegte beim Eisenberger Mountainbike-Event

22.04.2018, 21:16 Uhr

112 Starter in zwei Kategorien gingen am Sonntag über die Mountainbike-Radstrecke rund um den Eisenberg.

EISENBERG/PINKA. Am Sonntag, 22. April, fand der Mountainbike-Event am Eisenberg statt. Es war das nächste Highlight dieser Art in Eisenberg, wo seit 2001 - jedes Jahr mit einer Ausnahme Mountainbikerennen veranstaltet werden.Insgesamt 112 Starter in zwei Kategorien trotzten dem schwierigen Gelände und hohen Temperaturen. Zu bewältigen waren zwei Streckenlängen - 20,1 Kilometer (Strecke A) und 36 Kilometer (Strecke B). Dabei ging es von der Halle Eisenberg (Start-Ziel-Bereich) u.a. zum Weinblick, Csaterberg und Badersdorfer Wald und wieder retour.

Hannersdorferin siegt



Schwarzenbacher vorne

Platzierungen Bezirk Oberwart - Strecke A



Platzierungen Bezirk Oberwart - Strecke B

Auf der Strecke A siegte bei den Frauen die Hannersdorferin Claudia Eder (1:06:35) vor Kerstin Lagler (1:10:27) vom MTB Hochneukirchen und Romana Gaugl (1:26:45) aus Graz. Platz 4 ging an Lokalmatadorin Yvonne Eberhardt aus Eisenberg (1:50:51).Bei den Herren gewan Rene Dietrich aus Gralla (0:47:53) vor Daniel Dietrich (0:49:15) vom Zweirad Janger Simplon und dem Fürstenfelder Johannes Sommer vom WSA Greenteam (0:49:34). Auf Platz 4 landete der beste Burgenländer in der Wertung, Roland Plank aus Oberwart vom MTB-Club Oberwart (0:50:46). "Ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber es war ein schwieriges Rennen. Letztlich bin ich mit Platz 4 zufrieden", so Roland.Der Woppendorfer Philipp Scheibelhofer (0:50:24) fuhr als Elitelizenzfahrer außerhalb der Wertung, da das Rennen nur für Hobbyfahrer ausgeschrieben war.Auf der Langstrecke B holte sich Daniel Theuerweckl aus Schwarzenbach vom Radwelt MK Factory Racing den Sieg (1:22:29). Platz 2 ging an Jörg Neuhart aus Bad Fischau b. Brunn von Skyworks Sports (1:23:00) vor Andreas Lebenbauer vom TSV Bike Total Hartberg (1:29:15). Bester Burgenländer war Gerald Reiter vom MTB-Club Lockenhaus auf Rang 14, bester Bezirksstarter Manfred Gamauf vom HSV Pinkafeld auf Platz 40.Der Sieg bei den Frauen ging an die Wienerin Elisabeth Wölfel vom VICC Racing Division (1:46:55) vor Babsi Ullitsch aus St. Magdalen vom ARBÖ ASKÖ RLM Omya Villach (2:01:08) und Julia Ritter aus Seebenstein vom NF Steiermark (2:32:18).1. Platz Claudia Eder (Hannersdorf)4. Platz Yvonne Eberhardt (Eisenberg)4. Platz Roland Plank (MTB-Club Oberwart / Oberwart)13. Johann Szabo (OKI-AZA Oberwart / Oberwart)15. Wolfgang Balla (WSV Aptiv Großpetersdorf / Pinkafeld)17. Paul Lindau (OKI-AZA Oberwart / Rechnitz)18. Bernd Pleyer (Goberling)21. Bernhard Vögl (RC MTB Eisenberg / Seiersberg)22. Philipp Seper (Badersdorf)23. Stefan Galfusz (Pinkafeld)24. Alfried Gaal (OKI-AZA / Oberwart)27. Martin Tauss (WSV Aptiv Großpetersdorf / Güssing)28. Thomas Kiss (WSV Aptiv Großpetersdorf / Oberwart)30. Michael Horvath (Pinkafeld)31. Michael Furlan (WSV Aptiv Großpetersdorf / Moschendorf)33. Manfred Schockl (OKI-AZA / Siget)35. Andreas Either (Oberwart)39. Gábor Lippert (Oberschützen)40. Manfred Gamauf (HSV Pinkafeld / Pinkafeld)48. Markus Wagner (Sports for Hope / Jabing)51. Dietmar Schmalzl (OKI-AZA Oberwart / Feistritztal)52. Helmut Pech (MTB-Club Oberwart / Burg)53. Gerald Rehn (Mischendorf)54. Reinhard Lamprecht (LZ Omaha / Pinkafeld)56. Josef Lakits (Markt Allhau)59. Johannes Zingl (Althodis)