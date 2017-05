Derby geht an Neuberg

13.05.2017, 22:28 Uhr

Oberwart konnte an die Erfolge von der vorletzten Runde nicht anschließen und verlor auch gegen Neuberg mit 2:1. Durch einen Elfmeter von Weiß ging Neuberg in Halbzeit 1 in Führung. Danach konnten die Neuberger noch auf 2:0 erhöhen und den Abschluss machte Oberwart durch Farkas zum 2:1 Endstand.Die Reserve von Oberwart gewann 5:1 gegen Neuberg.