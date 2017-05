Drei Landesmeistertitel für die EMS Oberwart im Handball

11.05.2017, 10:44 Uhr

Die EMS/NMS Oberwart holte sich den Titel in drei Alterskategorien.

Landesmeistertitel für die Mini-Handballer

OBERWART. Gleich dreimal durfte die EMS/NMS Oberwart über einen Landesmeisterstitel im Handball freuen. So holte sie Platz 1 bei den Mädchen und den Burschen der Altersklassen 10-12 Jahre, sowie Knaben 13-14 Jahre.Am 13. Mai findet in Oberwart das Regionalfinale mit Teams aus Kärnten und der Steiermark statt.Am 24.4.2017 wurde die Knabenmannschaft der EMS Oberwart in der Altersgruppe der 10-12 Jährigen Handball Landesmeister. In einem sehr spannenden Finalspiel setzte sich das Schulteam gegen das Gymnasium Oberschützen mit 5:4 Toren durch. Den dritten Platz belegte das Zweisprachige Gymnasium Oberwart.Beim Regionalturnier gegen die Mannschaften aus Kärnten und der Steiermark am 13. Mai in der Sporthalle Oberwart geht es für die EMS Schulauswahl um die Teilnahme am Österreichfinale 2017.

Überlegener Landesmeistertitel im Mini-Handball der Mädchen



Landesmeistertitel bei Burschen 13-14 Jahre

Das Mini-Handball Team der Mädchen holte am 4.5. in der Altersgruppe der 10-12 Jährigen den überlegenen Landesmeistertitel für die EMS Oberwart. Sie gewannen souverän alle Spiele des Turniers und sicherten sich so im Finalspiel mit 16:4 Toren den klaren Sieg.Neben den Knaben wird auch die Mädchenmannschaft das Burgenland beim Regionalturnier am 13.5.2017 in Oberwart vertreten.Am 4. Mai 2017 fand in der Oberwarter Sporthalle der Uniqa – Handball – Schulcup statt. Neun Mannschaften lieferten sich den ganzen Tag über tolle und spannende Spiele. Für eine Sensation sorgten dabei unsere Schüler in der Altersgruppe der 13-14 Jährigen.In den insgesamt fünf Spielen, die alle gewonnen wurden, erzielten sie 40 Tore und erhielten nur fünf Gegentreffer. Nun geht es von 22. bis 24. Mai 2017 nach Linz, wo unsere Schule bei den Bundesmeisterschaften das Burgenland vertreten darf. Herzliche Gratulation!