Frauenfussball in Österreich: 10 Fragen an Sarah Zadrazil

15.07.2017, 09:34 Uhr

Österreichs Nationalteamspielerin Sarah Zadrazil stellte sich im Vorfeld der Europameisterschaft den Fragen von Bezirksblätter-Redakteur Michael Strini.

Das Kurz-Interview

ÖSTERREICH. Im Vorfeld der Frauen-Fußballeuropameisterschaft in den Niederlanden werden im Rahmen einer Interviewserie unter dem Motto "10 Fragen an ..." Österreichs Teamspielerinnen zu einem Frage-Antwort-Spiel eingeladen.Diesmal: Sarah Zadrazil von Turbine Potsdam (Deutschland)Ich habe in der U7 beim USC Abersee meine ersten Erfahrungen gesammelt und damals bis ich 15 war mit den Jungs dort gespielt. Diese haben mich immer zu 100% akzeptiert und aufgenommen und es war eine tolle Zeit dort.

Extra – 5 Lieblingsdinge

Kurzbiografie

Ich kann mich noch an ein ganz besonderes Tor in der U9 bei einem Turnier erinnern. Wir haben im Finale gespielt und erst im Elfmeterschießen gewonnen. Ich habe den entscheidenden Elfmeter verwertet und wurde dann auch noch zum „Spieler“ des Turniers gewählt. Dieses Tor werde ich sicher nie vergessen.Für mich persönlich verlief die vergangene Saison sehr gut, da ich überhaupt nicht wusste, was mich bei Turbine Potsdam sowie in der deutschen Bundesliga erwartet und ich habe doch sehr viele Einsatzminuten bekommen. Natürlich war Platz 3 für uns alle am Ende sehr enttäuschend, weil wir doch sehr lange an der Spitze standen, aber wir werden unsere Lehren daraus ziehen und in der kommenden Saison wieder voll angreifen.Ich denke der Wechsel in die USA war ein sehr prägender, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Es war nicht sehr einfach mit 19 Jahren von zu Hause weg zu gehen und dann gleich in ein so weit entferntes Land mit einer anderen Sprache und Kultur. Ich konnte mich dort sportlich sehr weiterentwickeln und die Zeit dort hat mich sehr positiv geprägt.Ich konnte in den USA sehr positive Erfahrungen sammeln und mich vor allem im körperlichen Bereich extrem weiterentwickeln.Der größte Unterschied liegt meiner Meinung nach im körperlichen Bereich. In den USA wird sehr viel an der Fitness gearbeitet und auch in Deutschland ist das Spiel selber um einiges schneller. Viele top Spielerinnen aus verschiedensten europäischen Ländern spielen in der deutschen Bundesliga und das steigert natürlich das Niveau enorm.Die Entwicklung ist eine sehr gute und ich denke die EM Quali bestätigt dies auch. Es wird gute Nachwuchsarbeit geleistet und die Akademie in St. Pölten trägt großen Anteil an dieser Entwicklung.Ich denke unser Betreuerstab rund um Dominik Thalhammer war ein großer Faktor. Seit er damals die Nationalmannschaft übernommen hat, gab es eine enorme Entwicklung und schlussendlich auch die erfolgreiche Qualifikation.Auch unser Teamspirit in der Mannschaft war ein Faktor. Wir haben eine super Mentalität und dies schon oft bewiesen. Dieser Zusammenhalt hat uns sicher zum Erfolg verholfen.Für mich persönlich ist es ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich wollte immer schon an einem großen Turnier teilnehmen und freue mich jetzt schon riesig, wenn es bald los geht.Was ist Ihrer Meinung nach das größte Klischee im Frauenfussball und warum gibt es diese Klischees?The Hungergames TrilogyKäsespätzleLaura Feiersinger :)Justin BieberUSA (West Coast)Sankt Gilgen am Wolfgangsee24 Jahreshoppen, Kino gehen, Kaffee trinken gehen, Zeit mit Familie und Freunden verbringenZentrales Mittelfeld, 1. FFC Turbine PotsdamUSC Abersee, USK Hof, FC Bergheim, ETSU Buccanneers (USA), 1. FFC Turbine PotsdamKindergartenpädagogin