Gernot Kerschbaumer Zweiter in der Swedish League

22.04.2018, 20:13 Uhr

Orientierungsläufer Gernot Kerschbaumer (HSV Pinkafeld) zeigte auch im Jagdstartrennen stark auf.



Führung gewechselt

PINKAFELD. Orientierungsläufer Gernot Kerschbaumer konnte seinen Erfolgslauf in Schweden fortsetzen. Nach einem starken Saisonauftakt das Wochenende davor - mit zwei zweiten Plätzen - überzeugte der HSV Pinkafeld-Athlet beim abschließenden Jagdstartrennen der Swedish League ebenfalls.Kerschbaumer ging nach den ersten vier Tour-Rennen ex aequo mit Emil Svensk in Führung liegend ins Rennen. „Meine Taktik war selbst aktiv und offensiv von Anfang an zu bleiben. Denn die Verfolger waren ja auch nicht weit weg“, erklärte Kerschbaumer.Beide wechselten einander in der Führungsarbeit ab und konnten so stets einen sicheren Vorsprung zu den Verfolgern wahren. Gleichzeitig gestartet, kamen sie auch zusammen zum Zuschauerposten bevor es auf die Schlussschlaufe ging. „Hier wollten wir beide nichts riskieren und liefen die letzten Posten sicher an. Danach hieß es einfach sprinten, was das Zeug hält“, so Kerschi. Svensk hatte am Ende noch etwas mehr Kraft in den Beinen und konnte sich knapp durchsetzen.„Kommt man so weit, möchte man natürlich auch gerne gewinnen, aber Emil war am Ende zu stark. Nichtsdestotrotz bin ich überaus zufrieden mit dem zweiten Gesamtplatz. Die Swedish League ist weltweit eine der am stärksten besetzten Wettkampfserien. Hier am Podium zu stehen, das muss ich erst einmal realisieren“, zeigte sich Kerschi mehr als zufrieden.

Staffel in Tiomila

Viel Zeit zum Erholen bleibt nicht. Kommendes Wochenende steht die 10er Staffel Tiomila in Nynäshamn am Programm, das wichtigste Club-Staffelrennen in Schweden, bevor am sechsten Mai die Europameisterschaften im Tessin (SUI) beginnen.