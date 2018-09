Gernot Ymsén-Kerschbaumer bei Euromeeting in Dänemark

22.09.2018, 11:55 Uhr

Das Österreichische Nationalteam startet mit Platz 7 in der Sprint-Staffel.

PINKAFELD. Von Freitag bis Sonntag (21.-23. September) geht in Kolding, Dänemark, das Orientierungslauf Euromeeting über die Bühne. Dieses dient als Vor-WM zur 2020 durchgeführten Sprint-WM.Deswegen stehen mit Sprintstaffel (Freitag), Knock-out Sprint (Samstag) und Einzelsprint (Sonntag) auch nur Sprintbewerbe am Programm. Insgesamt sind 69 Damen und 72 Herren aus 15 Nationen am Start, von JuniorenInnen bis hin zu erfahrenen WM Medaillengewinnern.Österreich wird vertreten durch Anika Gassner (NF Wien), Jasmina Gassner (NF Wien), Ursula Kadan (OC Fürstenfeld), Carina Polzer (SU Klagenfurt), Laura Ramstein (OLC Graz), Anna Nilsson-Simkovics (OC Wienerwald), Johanna Trummer (OLC Graz), sowie Jannis Bonek (NF Wien), Georg Gröll (OLC Graz), Mathias Peter (OLC Graz), Matthias Reiner (NF Villach), Clemens Wolfram (NF Wien) und Gernot Ymsén-Kerschbaumer (HSV Pinkafeld).

Viertbeste Nation und Platz 7

Österreich ging mit drei Staffelteams an den Start. Team 1 mit Ursula Kadan, Matthias Reiner, Gernot Ymsén-Kerschbaumer und Laura Ramstein konnte wieder mit einem Top-Ergebnis aufzeigen. Von Anfang an war das Team mit der Spitze auf Tuchfühlung und beendete den Wettkampf mit nur 1:28 min Rückstand auf dem 7. Platz (4. Nation). Schweden siegte vor Schweiz und Finnland.Team 2 (Anna Nilsson Simkovics, Mathias Peter, Jannis Bonek und Carina Polzer) sowie Team 3 (Johanna Trummer, Georg Gröll, Clemens Wolfram und Jasmina Gassner) erreichten mit Rang 18 bzw. Platz 24 im starken Starterfeld solide Ergebnisse. Insbesondere die österreichischen Junioren konnten bei ihrem ersten internationalen Elite-Einsatz wertvolle Erfahrungen sammeln.