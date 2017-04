Glücklicher 1:0-Heimsieg für Welgersdorf

23.04.2017, 10:08 Uhr

Brav kämpfende Deutsch Schützer verteilten Tor-Geschenk bereits nach einer guten Minute.

WELGERSDORF. Die Rollen waren im Vorfeld verteilt. Tabellenführer Welgersdorf war gegen Mittelständler Deutsch Schützen klarer Favorit, doch dieser tat sich gegen die tapfer kämpfenden Schützer sehr schwer, hatte aber das Glück bereits nach knapp zwei Minuten durch ein Geschenk in Führung zu gehen.Beim Versuch den Ball rauszuschlagen, legte Keeper Marco Horvath den Welgersdorfern diesen praktisch auf und Markus Kapeller brauchte ihn nur noch ins leere Tor zu legen. "Hätte er den Ball ins Out lassen, wäre gar nix passiert", waren sich die Fans beider Teams einig. Doch so jubelten die Heimischen über eine frühe Führung.

Ausgeglichenes Spiel

Ruppige zweite Halbzeit

Im weiteren Verlauf wurde es ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die beste für die Gäste hatte Goalgetter András Varga nach fünf Minuten, doch der herauseilende Peter Racz konnte den Ausgleich noch verhindern. Danach war es wieder Varga, der einige Male für Gefahr sorgte, doch diesmal war sein Visier nicht ganz optimal eingestellt.Auf der Gegenseite hatte auch Keeper Horvath nicht seinen besten Tag und Welgersdorf die eine oder andere Chance. Als alles schon in Richtung Pausenpfiff schielte, brachte Spielertrainer Martin Taschler mit einer ungestümen Attacke Markus Kamper im Strafraum zu Fall und es gab zurecht Elfmeter (43.). Den Strafstoß vernebelte allerdings Peter Racz und so blieb es beim knappen 1:0.Nach Seitenwechsel wurde der Ton rauher und auch die Zweikämpfe härter. Auch Schiedsrichter Jeger, der vor der Pause souverän wirkte, brachte durch einige sehr fragwürdige Entscheidungen unnötige Hektik ins Spiel und auch einige Karten. Deutsch Schützen drängte auf den Ausgleich und hatte sogar ein Chancenplus.Bei einem Stangler von Varga hätte dann beinahe Welgersdorf-Kapitän Adrian Berning den Ball ins kurze Eck abgelenkt, doch der Ball sprang noch ins Außennetz (84.). In der hektischen Schlussphase erntete Schiri Jeger noch die eine oder andere Zuschauerkritik, auch weil er bei einer strittigen Szene im Welgersdorfer Strafraum zugunsten der Heimelf auf Stürmerfoul von Varga entschied, statt - wie die Gäste forderten - auf Elfmeter (89.). Am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Welgersdorf rettete den Dreipunkter über die Zeit, auch wenn wohl ein Remis vom Spielverlauf her die gerechtere Lösung gewesen wäre. Doch das Geschenk in Minute 2 gab letztlich den Ausschlag.